Ungarn komplettierte EM-Hauptrunde – Dänemark out

Außenseiter Ungarn ist als letztes Team in die Hauptrunde der Handball-EM eingezogen. Die Magyaren besiegten Island am Mittwoch in Malmö überraschend glatt 24:18 (9:12) und fixierten damit den Sieg in der Gruppe E vor den Isländern, die bereits davor aufgestiegen waren. Durch den Sieg der Ungarn ist Weltmeister und Olympiasieger Dänemark vorzeitig ausgeschieden.

Die abschließende Gruppenpartie der Dänen gegen Russland am späteren Abend war nur noch Makulatur. Ungarn und Island treffen in der Hauptrundengruppe II auf Norwegen, Slowenien, Schweden und Portugal.