Ungarn pfeift auf Paks-Klage

Österreich beschreitet Rechtsweg —Regierung Orban will Ausbau von AKW in Februar starten

Die Bundesregierung macht jetzt ernst mit der angekündigten Klage gegen den Ausbau des ungarischen Atomkraftwerkes Paks. Der Ministerrat hat am Mittwoch den entsprechenden Beschluss gefasst. Die Klagsschrift soll bis 25. Februar fertig sein, so Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Konkret richtet sich die Klage gegen das im vergangenen Jahr von der EU-Kommission erteilte Grüne Licht für staatliche Beihilfen Ungarns zum Paks-Ausbau, den von Russland durchgeführt und finanziert werden soll.

Ungarn lässt die Klage kalt: Außenminister Peter Szijjarto erklärte am Mittwoch, dass der Bau der beiden neuen Reaktoren wie geplant im Februar beginnen werde. Alles sei bereits am Laufen, das Investment sei weiterhin auf Schiene. Die österreichische Klage habe keine Auswirkung auf den Zeitplan, betonte er.

Orban nächsten Dienstag in Wien

Das Thema wird wohl auch beim Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Wien am kommenden Dienstag zur Sprache kommen. Paks ist neben der geplanten Indexierung der Familienbeihilfe, die vor allem ungarische Arbeitnehmer in Österreich treffen wird, der größte bilaterale Streitpunkt.

In Brüssel wird Österreichs Klage durchaus ernst genommen. Laut der zuständigen EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sei „die Sache sehr, sehr wichtig“, es gehe um gegenseitige Kontrolle. „Ich weiß, dass wir unseren Fall vor Gericht zu verteidigen haben. Wir werden wir unsere Entscheidung mit unseren Argumenten“ vor dem Gericht der Europäischen Union (EUG) verteidigen, betonte Vestager.

Österreich setze seine Anti-Atom-Politik konsequent fort, auch die Klage gegen die britische AKW-Investition Hinkley Point C laufe weiter, so Köstinger. Gegen Paks sollten alle politischen und rechtlichen Mittel ausgeschöpft werden. Die Ministerin ist vom Erfolg der Klage überzeugt.

Stichwort: AKW Paks

Das 180 Kilometer von Österreich entfernt gelegene Atomkraftwerk Paks ist zwischen 1982 und 1987 in Betrieb genommen worden. Es umfasst derzeit vier Druckwasserreaktoren vom sowjetischen Typ WWER-440 mit je 500 Megawatt Leistung. Die Laufzeit des Kraftwerks ist in den vergangenen Jahren von 30 auf 50 Jahre verlängert worden. Das AKW an der Donau liefert rund 40 Prozent des ungarischen Strombedarfs. 2003 trat bei der Reinigung von Brennstäben radioaktives Gas aus, was als „Ernster Störfall“ (Rang 3 auf der siebenstufigen INES-Skala) qualifiziert wurde.

Erdbebengefahr?

Im vergangenen Jahr hatte eine bis dahin geheim gehaltene Studie für Aufsehen gesorgt, derzufolge der Standort Paks nicht erdbebensicher ist. Der für das Projekt verantwortliche Staatssekretär Attila Aszodi wies dies als „Panikmache“ zurück.

Abhängigkeit von Moskau

Regierungschef Viktor Orban hatte im Jänner 2014 in Moskau überraschend ein Abkommen über den Bau von zwei weiteren Reaktorblöcken in Paks durch die staatliche russische Atomunternehmen Rosatom unterzeichnet. Die Vereinbarung, die ohne Ausschreibung und öffentliche Konsultation zustande kam, hatte im In- und Ausland für viel Kritik gesorgt. Ungarn wurde insbesondere vorgeworfen, sich von Russland abhängig zu machen.

Die EU-Kommission hat Anfang März entschieden, dass Ungarn den vom russischen Konzern Rosatom durchgeführten AKW-Bau, der 12.5 Milliarden Euro kosten soll, subventionieren dürfe. Dagegen klagt Österreich nun.