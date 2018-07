„Ungeliebtes“ Bronze kann golden glänzen

Für Belgien und England geht es am Samstag (16 Uhr) im Spiel, das eigentlich keiner spielen will, um mehr als nur die Ehre

„Duell der Verlierer“, „Duell der Frustrierten“ — das Spiel um Platz drei ist nicht unbedingt jenes Match, das man bei einer WM bestreiten will. Dennoch beteuern Engländer und Belgier gleichsam vor dem heutigen Aufeinandertreffen in St. Petersburg (Samstag/16/live ORF eins): „Wir wollen gewinnen, das Turnier mit einem Erfolgserlebnis abschließen und mit einem guten Gefühl in den Urlaub gehen.“

Und so bitter das Out im Halbfinale und damit das Verpassen des ersehnten Finales auch war, wenn der Anpfiff im Match um Bronze erfolgt, wird jeder einzelne nochmals Vollgas geben, denn beide Teams könnten sich in den Geschichtsbüchern verewigen.

Das Duell um Gold

Harry Kane gegen Romelu Lukaku lautet das Duell um die WM-Torjägerkrone, Der englische Kapitän hat mit sechs Treffern schon eine Hand am „Goldenen Schuh“, der belgische Sturmtank, der zum ersten WM-Torschützenkönig seines Landes werden könnte, muss zwei Treffer aufholen. Doch der 25-Jährige hat seit dem zweiten WM-Spiel Ladehemmung, kam überhaupt nicht mehr ins Spiel. Der 24-jährige Kane traf zumindest einmal in der K.o.-Phase. Das heißt, egal wer von den beiden am Schluss die Nase vorne hat, die Krone hat er den Matches gegen die „Fußball-Zwerge“ Tunesien und Panama (neun der zehn Tore) zu verdanken — und Bronze (oder auch Blech) würde dann trotzdem noch golden glänzen.

Um die beste Platzierung

Aber auch die Teams selbst können sich mit einem Sieg ein Alleinstellungsmerkmal in der Fußball-Historie ihres Landes sichern. Die „Goldene Generation“ der „Roten Teufel“ würde mit Platz drei für das beste WM-Ergebnis Belgiens sorgen. Und damit die Vorbilder von 1986 um einen Platz übertrumpfen. „Wir wollen das schaffen, was Belgien noch nie geschafft hat“, betonte Spielmacher Kevin de Bruyne.

Auch für die „Three Lions“, Weltmeister von 1966, macht Platz drei oder vier statistisch einen Unterschied. Nachdem die Engländer 1990 das Spiel um Platz drei verloren haben, würde die aktuelle Generation mit einem Sieg die alleinig zweitbeste in der Historie des Fußball-Mutterlandes sein. „Wir hätten das Turnier gewinnen können. Aber wenn wir es jetzt nicht mehr gewinnen können, wollen wir es wenigstens mit einem Sieg beenden“, sagte Torhüter Jordan Pickford.

Die Fans können jedenfalls auf ein Spektakel hoffen. Die Sieger der jüngsten vier Spiele um Platz drei haben jeweils drei Tore erzielt: 2002 die Türkei, 2006 und 2010 Deutschland und 2014 die Niederlande.