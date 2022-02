Ungemein farbenreiches Musizieren

Ein rekordverdächtiger Andrang in Coronazeiten herrschte bei der Matinee am Sonntag im Brucknerhaus. Das beliebte L´Orfeo Barockorchester unter Michi Gaigg, das gerade von seinem zweiten Gastspiel in der Hamburger Elbphilharmonie zurückgekehrt war, hatte in den letzten Jahren etliche Konzerte absagen müssen. Auch die Jubiläumsfeier zum des 25-jährigen Bestehen fiel der Pandemie zum Opfer. Da hatte das Orchester bei der Matinee viel nachzuholen und durfte auch ein ausgiebiges aber dafür elitäres Programm servieren.

Einst gratulierte Mozart

Es war die „Mannheimer Schule“ aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter der Regierung von Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz, dessen Bestreben es war, eine Hofkapelle von in einer eigenen Instrumentalschule hervorragenden Musikern zu installieren. Großartige Orchesterdisziplin, gesteigerte Subjektivität des Ausdrucks führten zur Entwicklung eines Crescendospiels, der die barocke Terrassendynamik ablöste. Die Mannheimer Schule der Vorklassikzeit wurde musikgeschichtlich wichtig für die Entwicklung der Konzertsinfonie sowie Satzform und Orchesterdisziplin und begeisterte einst Vater Leopold und Sohn Wolfgang Amadeus Mozart, der anlässlich eines Besuches in Mannheim sogar mit einer Widmung gratulierte.

Michi Gaigg entdeckte mit ihrem Forschersinn genau das richtige historische Material, um die Qualität ihres Virtuosenensembles einmal von einer anderen Seite ins Licht zu rücken. Als Repräsentanten für den Mannheimer Kompositionsstil wählte sie im Brucknerhaus als Erstaufführungen Werke von Vater Johann und Carl Stamitz, Antonio Rosetti, Franz Xaver Richter, Ignaz Holzbauer und als eine besondere Eroberung im Programm eine Sinfonia des mit 27 Jahren verstorbenen Anton Fils. „Er wäre sicher ein ganz Großer geworden“, so die L´Orfeo-Pultchefin, die mit ihrem beherrscht-beherzten Dirigat von dezent-vornehmer Zeichengebung – in alter Manier für ein Konzert ausgedrückt – ein traumhaft „akademisches“ Vergnügen ihrem Publikum bereitete.

Von übertriebener Strenge kann man bei der Erziehung der Mitglieder ihres Orchesters nicht sprechen. Es ist vielmehr immer wieder die bekannt familiär harmonische Atmosphäre, was die Akkuratesse des Zusammenspiels garantiert, mit einer gesteigerten Affinität zur Alten Musik und dem Expertengefühl für historische Aufführungspraxis. In jeder der Aufführungen glänzten die L´Orfeonisten eigentlich als lauter Solisten, weshalb diese bei Bedarf auch aus dem Ensemble kamen.

Für die Bläsergruppe seien stellvertretend die international tätige Oboistin Carin van Heerden mit einem brillanten Solokonzert erwähnt und die vielerorts beschäftigte Konzertmeisterin Julia Huber-Warzecha. Ein ungemein spannendes, farbenreiches Musizieren aus der Mannheimer Schule wurde zum Ereignis. Nach Standing Ovations fiel einem das Weggehen ohne Zugabe nicht leicht.

Von Georgina Szeless