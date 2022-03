Ungeschlagener LASK hat Viertelfinal-Traum

„Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir gute Chancen“, meinte etwa Innenverteidiger Jan Boller, bevor er am Mittwoch in Pasching in den Mannschaftsbus in Richtung Tschechien kletterte.

In Prag gilt es für den LASK am Donnerstag (18.45 Uhr/live ServusTV), sich in der neuen Conference League gegen Slavia eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel in einer Woche in St. Pölten zu verschaffen.

Keine Ehrfurcht vor tschechischem Meister

„Wir werden alles daran setzen, dass uns das gelingt“, betonte Trainer Andreas Wieland. Wäre für ihn ein Remis ein gutes Hinspielergebnis? „Ein Sieg wäre besser“, grinste Wieland. Was nur bestätigt: Vor Ehrfurcht vor dem tschechischen Meister und Tabellenführer werden die Linzer sicher nicht erstarren.

„International ist es im Herbst gut gelaufen“, erklärte der Coach. Daran gilt es anzuschließen. Wissend, dass eine „schwierige Partie“ wartet, wie die Analyse des Gegners ergab: „Sehr kampfbetont, sehr robust. Sehr direkt im Zug zum Tor mit guten Umschaltmomenten im Ballbesitz und gegen den Ball interessanterweise sehr mannorientiert“, erkannte Wieland. „Es wird knifflig, da gute Lösungen zu finden.“

„LASK wurde oft schmaler gemacht“

Zudem gelte es, effizient zu sein. Ein Thema, das die Athletiker fast die gesamte Saison begleitet: „Wir müssen aus unseren Torchancen, die wir zahlreich vorfinden, auch etwas Zählbares herausholen“, so Wieland.

Gerade international gelang das aber oftmals viel besser als in der Fußball-Bundesliga. Die Oberösterreicher sind sogar ungeschlagen: Zu Buche stehen in dieser Saison stolze acht Siege und zwei Remis aus zehn Spielen.

Dass man in Prag ob des österreichischen Gegners von einem Pflichtsieg spricht, nahm Wieland gelassen: „Der LASK wurde in der Vergangenheit oft damit konfrontiert, dass er schmaler gemacht worden ist. Aber ich denke, wir haben das Potenzial, Slavia zu ärgern.“

Zumal die Linzer auf große Fan-Unterstüzung — rund 1000 werden die Reise nach Prag antreten — zählen dürfen, das soll zusätzliche Kräfte freisetzen. „Internationale Spiele sind etwas ganz Besonderes, ich freue mich schon auf die Stimmung in Prag“, ergänzte Boller.