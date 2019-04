Ungestört auftanken … am Venet

„Ungestört auftanken ... am Genussberg Venet“, dies ist nicht nur so dahin gesagt, dies funktioniert wirklich. Bereits am Parkplatz vor der Talstation der Venet Bergbahn in Zams erblickt man das Panorama-Restaurant und sein Quartier für die nächsten Tage, die Venet Gipfelhütte in 2212 Metern Seehöhe. Ab diesem Zeitpunkt geht alles langsamer und ob man will oder nicht, man passt sich ganz einfach an. Während die Gondelbahn im gemächlichen Tempo der Bergstation entgegenfährt, kann man auf die Orte Zams und Landeck hinunterblicken.