UNICEF: 14 Kinder bei Luftangriff im Jemen getötet

Bei einer Explosion in der Nähe zweier Schulen im Jemen sind nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF mindestens 14 Kinder getötet worden. 16 weitere Kinder seien teils schwer verletzt und kämpften in Krankenhäusern in der Hauptstadt Sanaa zum Teil noch um ihr Leben, teilte UNICEF am Dienstag mit. Der Angriff ereignete sich bereits am Sonntag.

Die Houthi-Rebellen, die die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, warfen der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition vor, einen Luftangriff in einem Wohnviertel durchgeführt zu haben. Die saudische Koalition behauptete dagegen, der Angriff habe einem Militärstützpunkt in einem Vorort von Sanaa gegolten. Nach Angaben des UNICEF-Direktors für den Nahen Osten, Geert Cappelaere, ereignete sich der Angriff zur Mittagszeit, als die Schüler in ihren Klassenräumen waren. “Die Explosion zerstörte die Fenster, Glas und Splitter flogen in die Klassenräume”, sagte Cappelaere.

Nach Angaben von UNICEF sind allein diesem Jahr bereits 400 Kinder im Bürgerkrieg im Jemen getötet oder schwer verletzt worden.