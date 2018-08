UniCredit legte Erfolgshalbjahr hin

Die Bank Austria-Mutter UniCredit hat das erste Halbjahr 2018 mit einem Nettogewinn von 2,1 Milliarden Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Plus von 15,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017. Allein im zweiten Quartal hat die Bank unter dem Strich eine Milliarde Euro Gewinn eingefahren. UniCredit-CEO Jean Pierre Mustier sprach von „sehr soliden Resultaten in einem herausfordernden geopolitischem Kontext“. Er sei von der Stabilität der italienischen und europäischen Wirtschaft überzeugt. Im Mai hätten die Finanzmärkte turbulent auf die politischen Entwicklungen in Italien reagiert. Die italienische Wirtschaft sei jedoch solide. Die Bank arbeite zudem an der Umsetzung ihres Entwicklungsplans bis 2019 und an dem Abbau notleidender Kredite. Bis Ende 2018 sollen die Filialen in Westeuropa geschlossen werden, deren Schließung im Entwicklungsplan angekündigt worden waren. Mustier bestätigte die Ziele für das laufende Jahr.