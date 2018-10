Union beschwört die Einheit

Den Abgrund in den Umfragen vor Augen beschwören CDU und CSU nun die Einheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Kiel kurz vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen vor einer weiteren Spaltung der Unionsparteien. Die heutige Zeit sei „extrem entscheidend für die Weiterentwicklung von CDU, von CSU, unseres Parteiensystems insgesamt“, sagte die CDU-Vorsitzende und forderte einen gemeinsamen Plan der Union in der Flüchtlingspolitik. Man solle sich nicht permanent mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern nach vorne schauen.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beschwor nach den erbitterten Streitigkeiten den Zusammenhalt der Schwesterparteien. „Die Gemeinsamkeit von CDU und CSU ist unverrückbar, auch wenn wir uns im Detail mal unterscheiden“, sagte er.

Union verharrt im Tief

Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern verharrt die Union bundesweit im Umfragerekordtief. Nur 27 Prozent würden derzeit CDU oder CSU wählen, erhob das Emnid-Institut im wöchentlichen Sonntagstrend. Jeweils einen Punkt zulegen können SPD (17 Prozent) und Grüne (16). Die AfD muss einen Zähler abgeben und kommt ebenfalls auf 16 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt auf zehn Prozent, auch die FDP muss einen Zähler auf neun Prozent abgeben.