Union und SPD kommen sich nahe

Einige punktuelle Übereinstimmungen ließen am Donnerstag die Wahrscheinlichkeit für einen Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen von CDU, CSU und SPD über die Fortsetzung der Großen Koalition steigen.

So soll es eine Verständigung auf eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung gegeben haben. Beschäftigte sollen zudem ein Recht auf Weiterbildungsberatung erhalten, mit den Sozialpartnern solle eine nationale Weiterbildungsstrategie entwickelt werden. Auch das in der vergangenen Wahlperiode gescheiterte Rückkehrrecht vom Teilzeit- auf den Vollzeitjob soll einem SPD-Wunsch entsprechend kommen. Union und SPD wollen außerdem Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente umsetzen.

Auch am letzten Sondierungstag blieben aber Finanzen und Steuerpolitik, Migration und Familiennachzug für Flüchtlinge sowie eine Bürgerversicherung die Knackpunkte.

Union und SPD hatten vereinbart, bis Donnerstag zu einem Abschluss zu kommen, was bis Redaktionsschluss nicht gelungen ist. Spätestens am Freitagmorgen sollte ein Ergebnis vorliegen. Danach wollen die Parteien das Erreichte bewerten und entscheiden, ob sie Koalitionsgespräche aufnehmen.

Dagegen gibt es in der SPD allerdings weiter massiven Widerstand an der Basis. Juso-Chef Kevin Kühnert etwa will mit einer Deutschland-Tour in seiner Partei für ein Nein zur Neuauflage der Großen Koalition beim Sonderparteitag am 21. Jänner werben.