Union und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag

Rund ein halbes Jahr nach der deutschen Bundestagswahl wollen Union und SPD am Montagnachmittag (14.00 Uhr) ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. Somit geht die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik zu Ende. Gedauert hat es unter anderem so lang, weil keine der Parteien eine Mehrheit für ihre Wunschkoalitionen erreicht hat.

Nach gut fünf Wochen hatte die FDP Sondierungen mit CDU und Grünen über eine Jamaika-Koalition am 19. November abgebrochen. Die SPD geriet unter Zugzwang, Sondierungen mit der Union aufzunehmen. Für Mittwoch ist im Bundestag die vierte Wahl von CDU-Chefin Angela Merkel zur Bundeskanzlerin angesetzt.