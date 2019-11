UNIQA erwägt Fusion der drei heimischen Versicherungsgesellschaften

Die UNIQA Versicherung prüft die Zusammenführung ihrer drei heimischen Versicherungsgesellschaften, um die Konzernstruktur weiter zu vereinfachen, die Gruppe effizienter steuern zu können, die Führungsstruktur zu verschlanken und kundennäher agieren zu können. Die Prüfung der Fusion haben Vorstand und Aufsichtsrat am Dienstagabend beschlossen.

Konkret wird laut Mitteilung erwogen, die UNIQA Insurance Group AG (“UIG”), die UNIQA Österreich Versicherungen AG (“UAT”) und die UNIQA International AG (“UI”) miteinander zu verschmelzen, wobei die UAT als operativ tätige Versicherung der Gruppe in Österreich und 100-Prozent-Tochter der UIG die übernehmende Gesellschaft wäre. Die Börsennotierung würde beibehalten, wobei im Falle einer solchen Down-Stream-Verschmelzung für die Aktien der UAT die Zulassung zum Handel an der Wiener Börse beantragt würde, hieß es in einer Aussendung.

Die Umsetzung stehe noch unter Vorbehalt der nötigen Organbeschlüsse sowie aller erforderlichen behördlichen Bewilligungen. Sollte die Prüfung des Vorhabens positiv ausgehen, soll die Fusion bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der derzeit börsennotierten UNIQA Insurance Group am 25. Mai 2020 den Aktionären zum Beschluss vorgelegt werden. Die Verschmelzung soll danach bis Ende September 2020 im Firmenbuch eingetragen werden.

Der Aufsichtsrat der UNIQA Insurance Group hat am Dienstagabend auch die Zusammensetzung des künftigen Vorstands der Gruppe beschlossen: Andreas Brandstetter (CEO), Wolfgang Kindl (Kunde & Markt International), Peter Humer (Kunde & Markt Österreich), Klaus Pekarek (Kunde & Markt Bank Österreich), Peter Eichler (Personenversicherung), Kurt Svoboda (Finanzen & Riskmanagement), Wolf Gerlach (Operations), Erik Leyers (Data & IT), René Knapp (HR & Marke).