Unlösbares Dilemma

Noch hält sich das Pekinger Regime in Hongkong zurück und setzt darauf, dass ihre Statthalter dort der Demokratiebewegung aus eigener Kraft den Garaus machen.

Den Kommunisten ist klar, dass eine militärische Intervention in der ehemals britischen Kronkolonie schwerwiegende Folgen weit über das unmittelbare Krisengebiet hinaus hätte.

1989 hatte man der von Michail Gorbatschows Perestroika inspirierten Studentenrevolte auf dem Platz des Himmlischen Friedens ein schnelles Ende mit Schrecken gesetzt.

Seither herrscht Ruhe im Reich der Mitte. Und auch im Rest der Welt kräht 30 Jahre danach kein Hahn mehr nach dieser Blutorgie. Die Staatengemeinschaft ist vor allem interessiert an Stabilität in China, weiß auch, wie das Regime diese erzwingt, will es aber gar nicht so genau wissen.

„Der Geist der Freiheit lässt sich nicht mehr einfach aus den Köpfen prügeln.“

Dass eine Militäraktion in Hongkong ebenfalls schnell und dauerhaft für Ruhe sorgen könnte, steht jedoch zu bezweifeln. Die Gesellschaft dort ist schon zu sehr vom Geist der Freiheit infiltriert. Der lässt sich nicht mehr einfach aus den Köpfen prügeln.

Peking steht damit vor einem unlösbaren Dilemma: Tut es nichts, droht der Hongkong-Funke aufs Festland überzuspringen. Schlägt es zu, droht eine unkalkulierbare Eskalation. Nicht auszuschließen aber, dass sich die Kommunisten in ihrer Angst für die blutige Variante entschließen.