UNO: 1,6 Milliarden von Mehrfach-Krisenwelle erfasst

Der Krieg Russlands in der Ukraine hat laut den Vereinten Nationen zusammen mit anderen Krisen zu den größten Kostensteigerungen seit einer Generation geführt. „Für Menschen auf der ganzen Welt droht der Krieg in der Ukraine eine beispiellose Welle von Hunger und Elend auszulösen und ein soziales und wirtschaftliches Chaos zu hinterlassen“, erklärte die UNO. Weltweit seien 1,6 Milliarden Menschen von der vielschichtigen Krise aus Krieg, Corona und Klimawandel betroffen.

Weltweit würden mehr Menschen hungern, die Kosten von Energieträgern stiegen drastisch an, während die Einnahmen bei einer Vielzahl von Arbeiterinnen und Arbeitern zurückgegangen seien. Die Zahl der Menschen, die von mangelhafter Versorgung mit Nahrungsmitteln betroffen seien, habe sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt, sagte UNO-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch. „Es gibt nur einen Weg, diesen aufziehenden Sturm zu stoppen: Die russische Invasion in der Ukraine muss beendet werden.“