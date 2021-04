Unsentimental und unvergleichlich

Christa Ludwig ist am Samstag 93-jährig in ihrer Wahlheimat Klosterneuburg verstorben

Christa Ludwig war kein sentimentaler Mensch. „Sängerin möchte ich nie wieder sein!“, hatte die gebürtige Berlinerin und große Mezzosopranistin in ihren neuen Lebenserinnerungen „Leicht muss man sein“ proklamiert, die sie aus Anlass ihres 90. Geburtstages veröffentlichte. 1994 hatte Ludwig als Klytämnestra mit ihrem 769. Auftritt in der Wiener Staatsoper ihren Bühnenabschied genommen. Nun ist einer der großen Opernstars des 20. Jahrhunderts im Alter von 93 Jahren verstorben.

Christa Ludwig bedauerte nie ihre Karriere

Und auch wenn sie nicht sentimental zurückblickte, so bedauert Ludwig, die als eine der großen Stimmen ihres Fachs im 20. Jahrhundert galt, ihre große Karriere auch nie. Sie erkannte durchaus die Vorteile des Lebens im Scheinwerferlicht, das sich auch nach ihrer eigenen Karriere noch zwischen der Tätigkeit als Lehrerin und ihrem Haus in Klosterneuburg abspielte.

Ludwig wurde am 16. März 1928 als Tochter des Sängerpaares Anton Ludwig und Eugenie Besallin in Berlin geboren. Als Achtjährige bewältigte Ludwig bereits die große Arie von Mozarts Königin der Nacht. 1946 debütierte Ludwig schließlich als Prinz Orlofsky in der „Fledermaus“ an den Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main, wo sie bis 1952 als Altistin Mitglied des Ensembles war. Auch in den folgenden Jahren wurde sie noch bevorzugt als Altistin eingesetzt.

Zum 90. Geburtstag Autobiografie vorgelegt

Nach weiteren Engagements in Darmstadt (1952 bis 1954) und Hannover holte sie Karl Böhm 1955 schließlich an die Wiener Staatsoper, wo sie insgesamt 43 Partien singen sollte. Ihren ersten Auftritt bei den Salzburger Festspielen feierte sie 1955 und war danach Stammgast. 1962 wurde sie zur Österreichischen Kammersängerin ernannt.

Ludwigs Repertoire umfasste die wichtigsten Alt- und Mezzosopranpartien von Mozart bis Bela Bartok, aber auch zahlreiche dramatische Sopranpartien. Zu ihren Glanzrollen zählen etwa die Marschallin im „Rosenkavalier“ von Richard Strauss, die Kundry in Richard Wagners „Parsifal“ und die Leonore in Ludwig van Beethovens „Fidelio“ oder Giuseppe Verdis Lady Macbeth. Daneben erwies sich Ludwig als glänzende Liedinterpretin, insbesondere der romantischen und spätromantischen Werke von Schumann, Brahms und Mahler. Auch nach ihrem Rückzug von der Bühne war Ludwig noch rege Teilnehmerin am gesellschaftlichen Leben und veröffentlichte etwa zu ihrem 90. Geburtstag die Autobiografie „Leicht muss man sein“.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer würdigte die Verstorbene als „außergewöhnliche Künstlerin, die unvergessliche Spuren auch im österreichischen Kulturgeschehen hinterlassen hat“.