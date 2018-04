Unsichere Zukunft für heimische Milchbauern

Die Milchwirtschaft spielt in Oberösterreich eine große Rolle: Rund ein Drittel der österreichischen Milchproduktion wird hier produziert. (2016: eine Million Tonnen Milch, Österreich: 3,19 Millionen Tonnen). Diese steht aber vor vielen Herausforderungen: einem Rückgang von rund 400 kleinen Milchbetrieben pro Jahr, schwankenden Milchpreisen und dem hohen Wettbewerbsdruck am nationalen und weltweiten Markt.

Hohe Qualitätsstandards

Um diesen Hürden gewachsen zu sein, will man auch in Zukunft ganz auf familiäre Kleinbetriebe, auf hohe, regionale – vielfach biologische – Qualität sowie auf moderne, technologische Standards in allen Bereichen setzen. Stichwort Qualität: OÖ verzichtet seit Jahren auf gentechnikveränderte Futtermittel aus dem Ausland. Auch was biologische Erzeugnisse betrifft, findet sich das Bundesland mit rund einem Fünftel der in Österreich angelieferten Bio-Milch im Spitzenfeld. (2016: rund 95 Millionen kg Milch, im Durchschnitt fast 100.000 kg Milch pro Betrieb). Auch was Technologie betrifft sind die Betriebe bereit zu investieren: Sie nutzen Melk- und Heuroboter und setzen auf großzügige Laufstallanlagen. Dass das auch gut für die Tiere ist, davon ist Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger überzeugt: „Moderne Technologie und Tierwohl passen absolut zusammen.“ Ob die Milchproduzenten Erfolg haben, entscheidet aber vor allem ein Faktor: „Die Entwicklung der heimischen Milchwirtschaft hängt von der Bereitschaft der Konsumenten ab, inwieweit sie diese hohe Qualität mittragen möchte“, sagt Hiegelsberger.

Und eines bleibt dann immer noch: der sich ständig verändernde Milchpreis. Dazu hat, neben den normalen wirtschaftlichen Schwankungen, die Abschaffung des Quotensystems in Europa wesentlich beigetragen. Dass die Preise weiterhin Probleme machen werden, darin sind sich auch Michael Waidacher, Geschäftsführer Gmundner Milch und Georg Lehner von Berglandmilch einig.