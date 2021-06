„Unsichtbare“ Jobs schlecht bezahlt und wenig geschätzt

Jobs, die in der Gesellschaft wenig beachtet werden und keine formale Ausbildung erfordern, werden nicht nur schlecht bezahlt. Sie bringen den Arbeitenden auch wenig Wertschätzung und damit auch wenig Selbstwert, zeigen Wissenschafterinnen in mehreren Forschungsarbeiten auf. Das gelte von den Kindergärtnerinnen über die 24-Stunden-Pflegerinnen bis hin zu Reinigungskräften – und häufig sind Frauen davon betroffen.

Dabei habe die Tatsache, ob Arbeiten gesellschaftlich sichtbar sind oder nicht, wenig mit der Bedeutung des Jobs für ein reibungsloses Funktionieren des Alltagslebens zu tun, erinnert „Diskurs. Das Wissenschaftsnetz“ anlässlich des internationalen Tages der Daseinsvorsorge am 23. Juni.

Ein typisches Beispiel seien die „Elementarpädagoginnen“, für die in Österreich als einem der wenigen Länder in Europa keine akademische Ausbildung verlangt wird. Offenbar werden „fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten von Frauen nicht ihrer Ausbildung, sondern ihren scheinbar natürlichen Fähigkeiten zugeschrieben. Entsprechend weniger werden diese als Kompetenz gewertet, die es auch angemessen zu entlohnen gilt“, kritisiert Julia Seyss-Inquart, Professorin an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Graz. In der Covid-19-Pandemie sei die Bedeutung der Kindergärten zwar offensichtlich geworden, zugleich seien sie aber rasch auf Betreuungseinrichtungen reduziert worden – die Bildungsarbeit rückte in den Hintergrund.

Auch die 24-Stunden-Betreuerinnen erwiesen sich in der Covid-19-Pandemie als systemrelevant. Um die Betreuung von Menschen in Österreich aufrechtzuerhalten wurden die meist aus Osteuropa stammenden Frauen mit Sonderzügen und -flügen ins Land gebracht. Seitdem die Grenzen offen sind hört man aber nicht mehr viel über sie. „Inwieweit die pandemiebedingte Anerkennung nur symbolisch und von kurzer Dauer ist oder ob sich ein Gelegenheitsfenster öffnet, neu über diese Arbeit nachzudenken, ist eine offene Frage“, so Brigitte Aulenbacher von der Johannes Kepler Universität Linz.

„Unsichtbar“ gemacht werden auch Reinigungskräfte in Bürogebäuden, die ihrer Arbeit nur am Tagesrand nachgehen (dürfen). Das führt oft zu geteilten Arbeitszeiten am Morgen und am Abend mit „schwerwiegenden Folgen für die Lebensqualität und das Sozial- und Familienleben der Beschäftigten“, schreibt Karin Sardadvar von der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Unsichtbarkeit führe aber auch zu geringerer Wertschätzung für die Arbeitenden.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Auch in den Medien seien Angestellte mit Bürojobs häufiger präsent als Menschen, die in Produktionsbetrieben oder in nicht-akademischen Berufen arbeiten, so Carina Altreiter von der Wirtschaftsuniversität Wien. Manche Tätigkeiten wurden zwar in der Pandemie vorübergehend als systemrelevant dargestellt, „das war aber mehr einer Sorge über Versorgungsengpässe geschuldet als einem aufrichtigen Interesse an den oft sehr prekären Arbeitsbedingungen in den Schlachtbetrieben oder Verteilerzentren, bei der Essiggurkerl-Ernte oder an der Supermarktkasse“, kritisiert Altreiter.