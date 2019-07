Der gestrige Stopp der Life Radio Echo-Tour war ein Echo-Ort, wie er offensichtlicher nicht sein könnte. Trotzdem war Manuela aus Traun die Erste, die eine Unterführung angemeldet hat. Das verschaffte ihr 50 Euro bares Geld und einen Alexa Echo Dot.

Ganz egal, wie offensichtlich der Ort also scheint, an dem ihr ein Echo entdeckt habt, meldet euch damit auf www.liferadio.at an und eventuell kommt das Echo-Mobil auch schon bald bei euch vorbei.