Untergetaucht: Polizei fasst flüchtigen Mörder

GARSTEN/HALLE AN DER SAALE — Ein in der Justizanstalt Garsten (Bez. Steyr-Land) einsitzender, zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder ist Ende April von einem Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. Zielfahnder der Polizei haben ihn nun im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gefasst.

Der 57-Jährige hatte in der Nacht zum 14. November 1996 in Linz eine 19-Jährige, die als Prostituierte arbeitete, in einem Abbruchhaus mit einem Genickschuss getötet und war dafür 1997 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Seither saß er in der Justizanstalt Garsten ein. Am 30. April dieses Jahres kehrte er von einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurück. Rasch wurde vermutet, dass er sich nach Deutschland abgesetzt haben dürfte.

Zielfahnder des Landeskriminalamts (LKA) Oberösterreich sowie des LKA München und des LKA Magdeburg machten den Gesuchten schließlich auf einem abgelegenen Anwesen in Sachsen-Anhalt aus. Nach fast zweimonatiger Flucht klickten dort am vergangenen Donnerstag die Handschellen. Der 57-Jährige sitzt derzeit in Auslieferungshaft in der Justizvollzugsanstalt Halle an der Saale.

Was ihn zu seiner Flucht getrieben hat, ist noch unklar. Dass dem Lebenslangen überhaupt Freigang gewährt wurde, dürfte auf seine mögliche baldige Enthaftung hindeuten. Eine lebenslange Haftstrafe bedeutet ja nicht zwingend tatsächlich lebenslang sondern zumindest 15 Jahre Haft“, wie der Steyrer Gerichtssprecher Christoph Mayer sagt. Ob die Entlassung beim 57-Jährigen tatsächlich im Raum stand, konnte man am Montag seitens der Justizanstalt nicht beantworten. Die Vorbereitungen für eine solche, die mit Hafterleichterungen einhergehen beginnen jedenfalls, wenn die Perspektiven für den Häftling positiv sind.