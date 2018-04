Unternehmer gegen Fußgängerzone

Derzeit befindet sich die Abstimmung über die zukünftige Ausgestaltung der Linzer Hauptstraße noch im Laufen, eine erste Tendenz zeichnet sich laut Medienberichten allerdings schon ab: Das Votum geht in Richtung Fußgängerzone. Eine Variante, die bei den Wirtschaftstreibenden in der Hauptstraße für wenig Begeisterung sorgt, sie sehen sich in der Befragung unterrepräsentiert. „Wir begrüßen grundsätzlich, dass auch die lokalen Gewerbetreibenden zusätzlich zu den Bewohnern mit Hauptwohnsitz in der Hauptstraße und rund um die Hauptstraße abstimmen können. Allerdings gehen die Stimmen der 58 unmittelbar ansässigen Geschäfte bzw. der 264 Unternehmen insgesamt genauso wie die der unmittelbar betroffenen Anwohner und Hauseigentümer bei in Summe 2000 Fragebögen völlig unter. So hat

die Stimme eines temporären Mieters im 4. Stock in einer Nebenstraße dasselbe Gewicht wie die eines jahrzehntelang ansässigen Unternehmens oder Bewohners direkt an der Hauptstraße. Sehr befremdlich ist auch, dass bei einer Befragung, die noch über mehr als Wochen läuft, bereits im laufenden Abstimmungsprozess Zwischenergebnisse über die Medien bekanntgegeben werden“, lässt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer kein gutes Haar am derzeitigen Prozedere.

„Derzeit ist die Hauptstraße noch eine sehr lebendige Geschäftsstraße mit einem guten Branchenmix mit vielen kleinen Nahversorgungsbetrieben. Es ist kein Zufall, dass hier viele Geschäfte bestehen bzw. in den letzten Jahren neu hinzugekommen sind, die alle aus Branchen kommen“, stellt sich auch Konditoreibetreiber Leo Jindrak gegen eine Fußgängerzone.