Unternehmerinnen auf Überholspur

Am Donnerstag fiel der Startschuss zum fünften Unternehmerinnenkongress von „Frau in der Wirtschaft“, welcher in diesem Jahr an zwei Tagen in Linz über die Bühne geht. Rund 500 weibliche Führungskräfte fanden sich zu dem alle zwei Jahre stattfindenden Netzwerktreffen in der Voest Alpine Stahlwelt ein. Unter dem Motto „Neue Märkte-Neue Chancen!“ eröffneten am Donnerstag StrategInnen und Trendsetter aktuelle Business-Perspektiven und zeigten Erfolgschancen neuer Märkte auf. Betriebsbesichtigungen zu Unternehmen verschiedenster Branchen stehen am Freitag auf dem Programm.

Wirtschaft wird weiblicher

„Die Unternehmerinnen sind eine treibende Kraft, leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die heimische Wirtschaft und verdienen unsere volle Unterstützung“, betonte WKÖ-Präsident Christoph Leitl in seinen Grußworten. Und das auch zu Recht: Immerhin wird heutzutage schon mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich von einer Frau geführt. Wichtigste Gründungsmotive stellen für Frauen flexible Arbeitszeiten und die damit einhergehende Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar. In diesen Bereichen sieht WKÖ-Vizepräsidentin und Bundesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ Martha Schultz allerdings noch Aufholbedarf.

Fachkräftesicherung

Oberösterreich ist als Industriebundesland vor allem auf technisch ausgebildete Fachkräfte angewiesen. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ist sich sicher, dass Frauen ein riesiges Beschäftigungspotential zur Fachkräftesicherung darstellen. „Wir müssen es schaffen, noch mehr Frauen zur Unternehmensgründung- vor allem in frauenuntypischen Branchen zu motivieren und die Frauenerwerbsquote allgemein erhöhen.“