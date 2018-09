Unterstützung für Kleinbauern

Die Diskussionen um das neue EU-Budget sind in vollem Gange. Wegen dem Brexit muss das Geld neu verteilt werden, da mit Großbritannien ein wichtiger Nettozahler wegfällt. Die Kürzungen betreffen vor allem die Landwirte. Rund 40 Prozent des Budgets oder derzeit jährlich etwa 58 Mrd. Euro gehen in die Landwirtschaft. Österreich will bei den Verhandlungen zum Agrarbudget im Rahmen seines EU-Ratsvorsitzes ein „ehrlicher Vermittler“ sein, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Am Dienstag endet ein informeller Agrarrat, der in Niederösterreich stattfand und in dem besprochen wurde, wie es mit dem Agrarbudget nun weiter gehen soll.

Betriebsbesuche sollen Kritiker überzeugen

Die EU-Staaten sind sich dabei nicht ganz einig. Einerseits gibt es Direktzahlungen und andererseits Gelder für die ländliche Entwicklung, von der Österreichs besonders profitiert. EU-Länder die eher von einer Agrarindustrie geprägt sind, wollen Kürzungen bei den Direktzahlungen so gering wie möglich halten. Mit Besuchen bei zwei Betrieben versucht Köstinger, ihre EU-Pendants von den Vorteilen der kleinstrukturierten Landwirtschaft zu überzeugen. „Ich glaube, dass es für ein Nettozahlerland wie Österreich legitim ist, zu Beginn der Verhandlungen klarzustellen, dass nicht neuerlich die Nettozahler zur Kassa gebeten werden sollen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in Europa viel verändert. Einige Nettoempfänger haben sich besser entwickelt in Wertschöpfung und Bruttosozialprodukt“, erklärte Köstinger. Es müsse offen darüber diskutiert werden, welches Agrarmodell in der Zukunft in der EU vorherrschen solle. Schützenhilfe erhielt die Ministerin vom Europäischen Rechnungshof. Dieser rügte die EU-Agrarförderpolitik und verlangte eine Kurskorrektur zugunsten kleinerer Betriebe. „Wir Rechnungsprüfer haben Zweifel, dass die Zielsetzung in der Agrarpolitik noch den Vorgaben in den Verträgen entspricht“, sagte Behördenpräsident Klaus-Heiner Lehne. Strukturveränderungen in der Landwirtschaft hätten dazu geführt, dass die Aufgabe der Landschaftspflege durch bäuerliche Betriebe in bestimmten Regionen unzureichend erfüllt werde. Zum Teil sei eine Agrarindustrie entstanden, in der sogar Aktiengesellschaften tätig seien. „Die Förderung solcher Betriebe in diesem Umfang, ohne Kappungsgrenzen, macht wenig Sinn“, sagte Lehne. Er forderte, die Agrarförderung „viel stärker auf kleine und mittelständische Betriebe zu konzentrieren“.