Unterstützungsphase ist fast vorbei

bezahlte Anzeige

571.763: So hoch war die Zahl der Unterstützer des Nichtrauchervolksbegehrens „Don’t smoke“ 48 Stunden, bevor morgen um zehn Uhr das Unterschriftensammeln fürs Erste ein Ende hat. Eineinhalb Stunden früher, um 8.30 Uhr, ist am morgigen Mittwoch die Unterstützungsphase für das Frauenvolksbegehren abgeschlossen, es hielt am Osterwochenende bei knapp 238.000 Unterstützungserklärungen. Damit ist schon vor der offiziellen Eintragungswoche klar: Beide Anliegen müssen im Parlament behandelt werden, denn dafür reichen 100.000 Unterschriften — und die sind eben schon mit den Unterstützungserklärungen erreicht. Die Eintragungswoche wird vom Innenministerium festgesetzt, wenn die Unterstützungserklärungen im Ministerium abgegeben wurden.

Ottensheim vorne dabei

Unterschiede gibt es bei den beiden Volksbegehren nicht nur bei der Zahl der Unterstützer, sondern auch bei deren Herkunft. Kommen beim Frauenvolksbegehren 40 Prozent der Unterstützungserklärungen aus den Städten Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt, so sind es bei „Don’t smoke“ 32 Prozent. Auf dem Land kommt das Nichtraucher-Begehren auf 7,6 Prozent, das Frauenvolksbegehren auf 2,6 Prozent Unterstützungserklärungen der Wahlberechtigten.

Der Donaumarkt Ottensheim ist übrigens bei beiden Volksbegehren stark: Mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten haben „Don’t smoke“ unterstützt, das ist mit Gramais (Tirol) österreichischer Spitzenwert. Und das Frauenvolksbegehren wurde neben Ottensheim nur in Tschanigraben (Burgenland) und in Wien-Neubau von mehr als zehn Prozent unterstützt.