Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

„Wer im Winter mit seinem Fahrzeug unterwegs ist, denkt automatisch an Winterreifen und ein sicheres Fahrverhalten“, weiß ÖAMTC-Jurist Lukas Thallinger. Aber auch aus juristischer Sicht wartet der Winter mit einigen besonderen Herausforderungen für Autofahrer auf. „Ein immer wiederkehrendes Beispiel ist das freigekratzte Guckloch in der Windschutzschreibe. Wer so fährt, muss mit eingeschränkter Sicht und im Extremfall mit bis zu 5000 Euro Strafe rechnen“, erklärt Thallinger. Blinker, Rücklichter, Scheinwerfer und die Kennzeichen müssen vor Fahrtantritt von Schnee und Eis befreit werden. „Das gilt insofern auch für das Autodach, als herabfallender Schnee zur Gefahr für andere werden kann – dadurch können Haftungsprobleme entstehen.“

Den Motor beim Eiskratzen und Schneekehren nicht im Stand laufen lassen: Wer das dennoch tut, verursacht unnötigen Lärm und Abgase und riskiert mitunter auch bis zu 5000 Euro Strafe. Im Winter können natürlich auch Verkehrsschilder eingeschneit werden. „Sind verschneite Verkehrsschilder aufgrund ihrer Form zum Beispiel ein Stopp-Zeichen zu erkennen, schützt die fehlende Lesbarkeit beim Verstoß nicht vor Strafe. Ist der Inhalt eines eingeschneiten Zeichens bekannt, kann dessen Missachtung bei einem Unfall bei entsprechender Kausalität zu einem Mitverschulden führen.“