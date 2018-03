„Unwürdig — Pflegebedürftige dürfen kein Kostenproblem sein“

Seine Forderung nach einer umfassenden Pflegereform erneuerte Caritas-Präsident Michael Landau (Bild unten) in einem ZiB2-Interview. Dabei plädierte er für ein „hinaus aus der Sozialhilfelogik, hinein in eine solidarische Finanzierung“ — so wie bei anderen Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder altersbedingtem Ausstieg aus dem Berufsleben. Ob man Pflege nach einem Versicherungsmodell oder steuerfinanziert absichere, sei letztlich eine politische Entscheidung, so Landau. Er nannte es „unwürdig“, dass seit Monaten so diskutiert werde, als wären alte, pflegebedürftige Menschen vor allem ein Kostenproblem für die Republik.

Lästiger „Kosten-Poker“

Derzeit gebe es einen „Kosten-Poker“ zwischen Bund und Ländern zu Lasten der Betroffenen und Angehörigen, nahm der Caritas-Präsident Bezug auf das derzeitige Tauziehen rund um den Pflegeregress: Die Finanzreferenten der Länder fordern von ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger mehr Geld als die im Staatshaushalt veranschlagten 100 Millionen Euro zur Kompensation der Kosten, die den Ländern durch den — kurz vor der Nationalratswahl im Parlament beschlossenen — Wegfall des Pflegeregresses entstehen.

Den Regress abzuschaffen war aus Sicht Landaus richtig: Davor habe man durch den Zugriff auf Ersparnisse und Vermögen ein „Sozialfall“ werden müssen, um bei Pflegebedürftigkeit Unterstützung zu bekommen. Allerdings sei diese Reform, die derzeit zu einem Ansturm auf Pflegeeinrichtungen führt, „nicht zu Ende gedacht“ worden, gab der Caritas-Chef zu bedenken. Die bloße Abschaffung des Regresses könne eine umfassende Pflegereform nicht ersetzen.

Sozialministerin lenkt ein

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) macht den Ländern indessen Hoffnung auf mehr Mittel zum Ausgleich der entstandenen Kosten. Zuerst müsse man gemeinsam Kriterien festlegen, wie viel diese tatsächlich ausmachten, sagte sie kürzlich — „und danach werden wir entscheiden, inwieweit eine zusätzliche Finanzierung seitens des Bundes notwendig ist.“

Im Blick auf die jüngsten Gespräche mit Löger und Hartinger-Klein sagte Landau: „Es wird schon zugehört, das freut einen“ — es gebe guten Willen bei allen Beteiligten, zu einer Lösung zu kommen, die sich an den Bedürfnissen der Betroffenen und der Würde des Menschen orientiert.