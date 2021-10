Razzien der WKStA in der ÖVP-Parteizentrale und im Kanzlerumfeld

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ein neues Kapitel in ihren Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) aufgeschlagen.

Im Umfeld des Regierungschefs, der ÖVP-Zentrale sowie im Finanzministerium wurden am Mittwoch mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt. Diesmal geht es unter anderem um Umfragen, die aus Steuergeldern vom Finanzministerium über Scheinrechnungen zum Nutzen des späteren Kanzlers finanziert worden sein sollen.

Die Hausdurchsuchungen waren seit Tagen in der Luft gelegen. Ein Umstand, auf den Vize-Generalsekretärin Gaby Schwarz schon in der Vorwoche kritisch hinwies war, dass die Hausdurchsuchungen Journalisten schon länger bekannt gewesen sein sollen.

Zusammengefasst beziehen sich die Vorwürfe der WKStA auf Gefälligkeitsberichterstattung der Mediengruppe „Österreich“ im Austausch für Inserate des Finanzressorts sowie auf aus Steuergeld finanzierte Umfragen, die nur dem Fortkommen von Kurz gedient hätten.

Die WKStA spricht vom Verdacht der Untreue, der Bestechlichkeit und der Bestechung. Bewilligt hat die Hausdurchsuchungen jener Richter, der Anfang September im Zusammenhang mit dem Ibiza-Ausschuss die richterliche Einvernahme von Kanzler Kurz durchgeführt hatte.

Von selbst erledigen

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bestätigte im Pressefoyer nach dem Ministerrat die Hausdurchsuchung in seinem Ressort. Allerdings betonte er, dass die Vorwürfe außerhalb seiner Amtszeit lägen und er auch nicht betroffen sei. Blümel geht davon aus, dass sich die Anschuldigungen mit der Zeit selbst erledigen werden.

ÖVP-Klubobmann August Wöginger zeigte sich am Rande des Ministerrates — dem Kanzler Kurz wegen seiner Teilnahme am Westbalkan-Gipfel nicht beiwohnte — empört. Er sprach von einer „Unzahl an falschen Behauptungen“. Es gebe immer die gleichen konstruierten Vorwürfe, die einzig als Ziel hätten, der Volkspartei und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu schaden. Die ÖVP werde dem politisch wie juristisch entgegentreten.

„Voll gegeben“

Dass Schwarz in den Hausdurchsuchungen eine „politische Inszenierung“ ortete, „um einen Showeffekt zu erzielen“, passte Vizekanzler Werner Kogler vom grünen Koalitionspartner nicht — er wandte sich gegen pauschalierende Attacken gegen die Justiz. Der Maßstab sei die Handlungsfähigkeit der Regierung und die halte er für „voll gegeben“.