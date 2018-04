Urfahranermarkt feiert heuer am 4. Mai erstmals den Florianitag

Auf Neuheiten setzt der Urfahranermarkt im Jahr eins nach dem 200-Jahre-Jubiläum. Ein Highlight des am Samstag beginnenden, neuntägigen Volksfestes ist laut Marktreferent Vbgm. Bernhard Baier der so genannte Sky Fall, der erste mobile Freifallturm. Nach einem atemberaubenden Ausblick bei der 80 Meter hohen Attraktion erwartet die jeweils 24 Wagemutigen in der Gondel der freie Fall zurück zur Erde.

Erstmals gefeiert wird bei Österreichs ältestem und größten Jahrmarkt der Florianitag am Freitag, dem 4. Mai. Die Linzer Berufsfeuerwehr ist mit einem Löschfahrzeug samt Spritzstand vor Ort, der von 10 bis 15 Uhr beim AEC in Augenschein genommen werden kann. Außerdem bekommen an diesem Tag alle Besucher mit den Namen Florentina oder Florian Ermäßigungen bei den Fahrgeschäften „Riesenrad“, „Autodrom sowie beim Bratwürstel- und Süßwarenstand „Schleckermäulchen“.

Nicht fehlen dürfen im Programm die beiden Feuerwerke am Eröffnungstag (Samstag) und am Donnerstag, dem 3. Mai jeweils um 21.45 Uhr. Junggebliebene führt Walter Witzany am Montag, dem 30. April, im Festzelt „Da Wirt 4s Fest“ durch den Seniorennachmittag mit viel Musik und Tanz. Und am Mittwoch, dem 3. Mai, kommt der Nachwuchs beim Familientag mit ermäßigten Preisen bei den Fahrgeschäften auf seine Kosten.

„Rund eine halbe Million Gäste besuchen jedes Mal den beliebten Urfix. Die gelungene Mischung aus Vergnügungspark, Produktpräsentationen und kulinarischen Angeboten wird von den Besuchern sehr geschätzt“, betont Baier. Der Markt als Wirtschaftsfaktor für die Stadt Linz sei nicht zu unterschätzen.

Die Preise für Speisen und Getränke bleiben nach Auskunft der Stützner GmbH, die mehrere Zelte betreibt, auf den Niveau des Vorjahres. Vor einem Jahr wurden u. a. 9000 Portionen Grillhendl verputzt und 124.000 Halbe Bier getrunken.

hw