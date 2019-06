Urlaub im Osten spürbar teurer

Von Harald Gruber

Kurz vor Ferienbeginn häufen sich jetzt bei den Österreichern die Blicke auf das Urlaubsbudget.

Dem VOLKSBLATT vorliegende Daten aus der EU-Kommission zeigen, wie sich in den einzelnen europäischen Destinationen die Preise in Gastronomie und Hotellerie gegenüber der Saison 2018 entwickeln — unter Einrechnung der Wechselkursentwicklungen zum Euro.

Diskonter werden teurer

Die höchsten Preisanstiege zeigen sich dabei für Ungarn (plus 6,7 Prozent) und Bulgarien (plus 6,4 Prozent). Deutlich im Plus liegen gegenüber Sommer 2018 auch die Gastro- und Hotelpreise in der laut ÖAMTC-Studie heuer aufstrebenden Urlaubsregion Baltikum (Estland, Lettland, Litauen) sowie in Tschechien, Polen und der Slowakei.

Allerdings: Preisvergleiche zeigen, dass die Tarife für Speisen, Getränke und Übernachtungen in den erwähnten Ostländern weiterhin um 30-40 Prozent, in Bulgarien sogar fast 60 Prozent unter dem österreichischen Niveau liegen. Und wie schaut es an den sommerlichen Lieblingsplätzen der Österreicherinnen und Österreicher aus?

In der kroatischen Tourismusbranche sind die Preise heuer um 3 Prozent höher als im Vorjahr, der Preisanstieg in Spanien beträgt 2,4 Prozent, der in Italien dagegen lediglich 1,1 Prozent — wobei aber das gastronomische Preisniveau in Italien nur knapp unter dem österreichischen liegt, das in Spanien und Kroatien dagegen immer noch deutlich. Gleiches gilt für Griechenland, wo sich die Preise in Tavernen und Hotels gegenüber dem Vorjahr mit plus 1,2 Prozent nur unmerklich erhöht haben.

Türkei de facto preisstabil

Aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen lohnt auch ein Blick auf die touristische Preisentwicklung in der Türkei. Für diese Urlaubsdestination weisen die Daten der EU-Kommission binnen Jahresfrist einen Preisanstieg von knapp 20 Prozent in Restaurants und Hotels aus — allerdings spielt die Abwertung der türkischen Lira um knapp 19 Prozent den Urlaubern aus Euro-Ländern heuer besonders in die Karten. Unter dem Strich steht für Konsumation und Nächtigung in der Türkei (vorerst) ein geringer Preisanstieg von Plus 0,7 Prozent.

Geringfügig billiger als 2018 gestalten sich heuer übrigens Urlaubsaufenthalte in Norwegen, Schweden und Portugal — bei im Norden bekannt hohem Preislevel (30-50 Prozent höhere Touristikpreise als in Österreich!) Deutlich billiger (minus 3 Prozent) wurden Aufenthalte auf Island, wobei dort die GastroPreise weiter 64 Prozent höher liegen als in Österreich.