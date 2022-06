Urlaub machen mit den Stars: Die Fußballwelt gastiert in OÖ

Eintracht Frankfurt, Olympiakos Piräus, FC Torino, Fortuna Düsseldorf, Slavia Prag oder FC Motherwell — die Liste an prominenten Fußballklubs, die in diesem Sommer ihr Trainingslager in OÖ absolvieren, ist lang. „Oberösterreich ist zum Mekka der Fußballcamps geworden“, freut sich Sport- und Wirtschafts-LR Markus Achleitner auf einen Sommer voller Topstars in insgesamt zehn Destinationen.

Er rechnet inklusive der Fan-Begleitungen mit rund 15.000 Nächtigungen und drei Mio. Euro an Umsätzen. Als Zugpferd gilt heuer Eintracht Frankfurt, der Champion der Europa League gastiert mit Trainer Oliver Glasner von 9. bis 16. Juli im Dilly in Windischgarsten.

Mit den Hessen wurde auch eine Marketing-Kooperation vereinbart, womit der oö. Tourismus weitere Zielgruppen ansprechen will. „Die Botschaft lautet: Urlaub machen, wo sich die Stars auf die Saison vorbereiten“, so Achleitner.

Grundstein für Aufstieg

Aus der zweiten Bundesliga landete am Montag mit Fortuna Düsseldorf ein weiterer Traditionsklub in OÖ. Die Westfalen schlagen ihre Zelte bis Montag in Bad Leonfelden auf. Sportvorstand Klaus Allofs brachte das neue Auswärts-Trikot mit der Aufschrift „Oberösterreich“ als Gastgeschenk mit.

„Wir haben letztes Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht und sehr gute Bedingungen vorgefunden. Deshalb sind wir wiedergekommen und wollen den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Das Ziel ist der Aufstieg“, sagte Allofs.

Auch zahlreiche Tests stehen am Plan, u.a. trifft Düsseldorf am Mittwoch (18) in Freistadt auf Ruzomberok, Ried empfängt am Freitag (18) in Peuerbach Piräus und tags darauf duelliert sich der LASK mit Cracovia (Pregarten, 17) sowie Düsseldorf mit Piräus (Wels, 18).

Die Testspiele im Überblick:

22.6., 18, Freistadt: Düsseldorf – Ruzomberok

24.6, 18, Peuerbach: Ried – Piräus

25.6., 17, Pregarten: LASK – Cracovia

25.6., 18, Wels: Düsseldorf – Piräus

27.6., 18, Andorf: Piräus – Cracovia

29.6., Leonding: BW Linz – Sparta Prag II

29.6., 18, Wels: Slavia Prag- Piräus

1.7., 17, Haidershofen: Vorwärts Steyr – Sparta Prag II

1.7., 17, Windischgarsten: 1860 München – SV Ried

2.7., 17, Hausmening: LASK – Rapid Bukarest

5.7., 17, Steyr: Vorwärts Steyr – Zwickau

6.7., 17.30, Andorf: St. Pölten – Puskas FC

6.7., 18.30, Windischgarsten: 1860 München – LASK

8.7., 16.30: Motherwell – Vorwärts Steyr

8.7., 18, Ried: SV Ried – Ujpest

9.7., 15, Pasching: LASK – Eintracht Frankfurt

9.7., 17, Hausmening: St. Pölten – Bohemians Prag

10.7., Wels: Slavia Prag – Puskas

12.7., Gunskirchen: Ujpest – Bohemians Prag

15.7., Bad Wimsbach: Frankfurt – Torino

15.7., 11.30, Mondsee: Bohemians Prag – Liefering

16.7., Ottensheim: Slovan Liberec – Ujpest

17.7., St. Georgen/Gusen: Limassol – Mezökövesd

19.7.: Mezökövesd – Slovan Liberec

22.7., Freistadt: Slovan Liberec – Limassol

22.7., 11, St. Valentin/Mauthausen: Boleslav – Mezökövesd