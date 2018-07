Über Stock und Stein: Schmerzfrei auf den Berg

ROHRBACH — Während es die einen im Urlaub an die Strände zieht, suchen die anderen Entspannung bei ausgedehnten Wanderungen in den Bergen. Damit das Wandererlebnis für Ungeübte und für Menschen mit Knieproblemen nicht zur Qual wird, hat Wilhelm Winkler, Unfallchirurg am LKH Rohrbach, einige Tipps parat. Die Gründe für Knieschmerzen sind vielfältig und können unter anderem Sehnenentzündungen, Abnützungs- oder Überlastungserscheinungen sein. Vor allem untrainierte Bergsteiger sind dafür anfällig, dass sie die körperlichen Anforderungen von Wanderferien unterschätzen.

Schmerzlos wandern

Doch was tun, wenn während des Marsches Schmerzen auftreten? Zu allererst sollte die Tour abgebrochen, eine Pause eingelegt und das akut schmerzende Knie gekühlt werden. Für den restlichen Wanderurlaub empfiehlt der Experte Kompressionsbandagen, um einer weiteren Überbelastung entgegenzuwirken.

Ergänzend tragen feste Wanderschuhe, leichtes Gepäck und Trekkingstöcke, die je nach Auf- und Abstiegsroute auf die richtige Länge eingestellt werden, einen Teil zum schmerzfreien Erlebnis in der Natur bei. Doch meist ist es die Talwanderung, die den Bergfexen Probleme bereitet. Deshalb ist es laut dem Unfallchirurgen vor allem für ältere Personen mit Kniearthrose ratsam, Bergtouren, die mit der Seilbahn wieder abzufahren sind, auszuwählen.