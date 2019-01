Urteil im Swap-Disziplinarprozess

Noch ist nichts rechtskräftig, aber trotzdem zeichnet sich auf einer Nebenfront der Swap-Affäre ein Ende ab. Das oö. Landesverwaltungsgericht hat erneut über das Displinarverfahren gegen den damaligen Finanzdirektor, er hat im Jahr 2007 den Vertrag zur verhängnisvollen Frankenwette mit der Bawag unterzeichnet, geurteilt — bereits zum dritten Mal. Und erneut ist der mittlerweile pensionierte Beamte ein Stück mehr freigesprochen worden. Nun bleibt nur mehr, dass er den damals politisch Verantwortlichen nicht ausreichend und rechtzeitig informiert habe. Sowohl der Ex-Finanzdirektor als auch die Stadt Linz können eine außerordentliche Revision beantragen. Man schaue sich die Sache im Detail an und werde dann entscheiden, so der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Interessant ist die Entscheidung auch deswegen, weil die Stadt Linz nun unter Umständen die Anwaltskosten des Ex-Mitarbeiters übernehmen muss. Im Jahr 2016 hat man unter Vorbehalt ein Drittel (rund 84.000) ausgezahlt, nun könnte der Rest fällig werden. Außerdem ist Bürgermeister Luger an einen Gemeinderatsbeschluss gebunden und er muss, wenn das Urteil letztlich rechtskräftig ist, Akten aus dem damaligen Diszplinarverfahren offenlegen. Brisant ist vor allem das bisher unter Verschluss gehaltene erste Urteil vom Oktober 2014 und die Details zu den darin enthaltenen Freisprüchen.

Auch in Aktenaffäre sind Anwaltskosten Thema

Aber nicht nur in der Swap-Causa, sondern auch in der Aktenaffäre werden die Anwaltskosten immer mehr zum Problem. „Wir müssen bei den Rechtskosten die Notbremse ziehen, doch SPÖ und FPÖ haben im Stadtsenat einen Zusatzauftrag von 150.000 Euro für den Rechtsanwalt der Stadt beschlossen“, ärgern sich ÖVP-Klubobmann Martin Hajart und Felix Eypeltauer, Kontrollausschussvorsitzender und Neos-Gemeinderat. Die ÖVP habe deswegen im Stadtsenat gegen eine neuerliche Beauftragung gestimmt. Der Gemeinderat wird kommende Woche darüber abstimmen.

Wie sehr die Anwaltskosten explodierten, zeigt die Beantwortung einer Anfrage der ÖVP: Mittlerweile sind 1,13 Million Euro Rechtskosten in der Aktenaffäre budgetiert bzw. zum Teil bereits ausgegeben. Bis Ende 2018 wurde zum Beispiel 24.293,20 Euro für die Rechtsvertretung des Bürgemeisters aufgewendet, gegen ihn wird in dieser Causa von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Und auch der Rechtsanwalt, für den nun weitere 150.000 Euro bewilligt werden sollen, hat bereits 200.000 Euro erhalten.

In seinem Rohbericht soll auch der Rechnungshof die Rechtsanwaltskosten als „vermeidbar“ und „wenig transparent“ bezeichnet sowie die „fehlende Prüfung der Preisangemessenheit“ kritisiert und eine „fehlende fundierte Entscheidungsgrundlage“ für die Gremien festgestellt haben.