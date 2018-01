Urteil könnte Todesstoß für Niki-Deal gewesen sein

Von Christoph Steiner

Der von Niki-Verantwortlichen befürchtete Knalleffekt ist da: Nachdem das Amtsgericht Berlin-Charlottenbourg noch die deutsche Zuständigkeit für das Insolvenzverfahren der Airline bejaht hatte, erklärte am Montag das Landgericht Berlin doch Österreich für zuständig. Die Entscheidung, die das Fluggastrechte-Portal Fairplane mit seiner Beschwerde erzwungen hatte, könnte weitreichende Folgen haben. „Die Beschwerde kann – sofern sie Erfolg hat – die Rettung von Niki zum Scheitern bringen. Dann wäre der Kaufvertrag mit Vueling hinfällig, und es müsste ein neuer Investorenprozess aufgesetzt werden“, hatte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters der Niki, Lucas F. Flöther, bereits vergangene Woche gegenüber dem VOLKSBLATT gewarnt.

Nun will man aufgrund des doch überraschenden Gerichtsbeschluss die weiteren Schritte erst abwägen. Da die Entscheidung noch nicht rechtskräftig sei, laufe das vorläufige Insolvenzverfahren derzeit in Deutschland weiter, betont der Sprecher. Vier Wochen hat die Niki Zeit gegen die jetzige Entscheidung Beschwerde einzulegen. Dann müsste der deutsche Bundesgerichtshof entscheiden. „Die Niki-Geschäftsführung prüft zurzeit die zur Verfügung stehenden Optionen und wird in Kürze über die weiteren Schritte entscheiden“, erklärt der Sprecher auf Anfrage. Ein Einspruch gilt aufgrund der weitreichenden Folgen eines neuen Verfahrens in Österreich aber wohl als fix.

Korneuburg zuständig

Bei der Fluggastrechte-Plattform Fairplane zeigte man sich zufrieden. Von Beginn an wollte das Unternehmen eine gemeinsame Zuständigkeit eines Insolvenzverwalters für die Niki und ihrer Mutter Air Berlin nicht akzeptieren. Zu groß sind die Vorbehalte, dass in einer solchen Konstellation deutsche Interessen überwiegen würden und dadurch auch Forderungen der von Fairplane vertretenen geschädigten Passagiere – sie belaufen sich auf 1,2 Mio. Euro – nicht bestmöglich befriedigt würden. Ein weiteres Verfahren am Landesgericht Korneuburg ist bereits anhängig, noch diese Woche soll über den dortigen Insolvenzantrag entschieden werden.

IAG hält an Kauf fest

Von IAG kam gestern ein Bekenntnis zum Erwerb der Niki. Man treibe den Kaufprozess für die zum Konzern gehörende Vueling weiter voran, hieß es. Würde das Insolvenzverfahren allerdings nach Österreich wandern, wäre der bereits geschlossene Kaufvertrag zwischen Niki und IAG/Vueling ungültig, ein neuer Bieterprozess müsste vom neuen Masseverwalter eröffnet werden. Trotz der praktisch finalisierten Vorarbeiten aus Deutschland würden dann die Karten noch einmal neu gemischt.