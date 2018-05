Urteil: Staatsbürgerschaft wurde zu Recht aberkannt

Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich hat in zwei Fällen die Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft bestätigt.

Die aus der Türkei stammenden Personen hatten 1999 die Staatsbürgerschaft verliehen bekommen. Doch danach — so der Vorwurf — hätten sie einen Antrag auf Wiederaufnahme in den türkischen Staatsverband gestellt und seien so erneut türkische Staatsbürger geworden. Damit sei jedoch der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft verbunden gewesen.

In der Beschwerde argumentierten die beiden, sie hätten zwar im türkischen Generalkonsulat in Salzburg ein Schreiben unterzeichnet. Dessen Inhalt und Auswirkungen hätten sie aber nicht vollständig erfasst. Doch die Richter sahen das anders: „Aufgrund der Bestimmungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes geht die österreichische Staatsbürgerschaft in dem Moment verloren, in dem eine auf den Erwerb einer fremden Staatsbürgerschaft gerichtete Willenserklärung abgegeben und die fremde Staatsbürgerschaft infolge dieser Willenserklärung erlangt wird“, heißt es im Urteil. Den Betroffenen steht noch eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof sowie eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof offen. Laut VwG sind weitere Beschwerden — eine genaue Zahl wird aus Datenschutzgründen nicht genannt — noch anhängig.