Uruguay mit 1:0 gegen Saudis wie Russland im Achtelfinale

Uruguay hat mit einem 1:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien am Mittwoch vorzeitig das Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Luis Suarez traf in Rostow in seinem 100. Länderspiel für die Himmelblauen. Nach einem Eckball profitierte der Barcelona-Stürmer in der 23. Minute von einem Patzer des gegnerischen Torhüters Mohammed Al-Owais.

Durch den zweiten Sieg von Uruguay im zweiten Gruppenspiel löste auch der ebenfalls beim Punktemaximum haltende WM-Gastgeber Russland das Achtelfinal-Ticket. Russland und Uruguay spielen nun zum Abschluss der Gruppe A am Montag im direkten Duell um Platz eins, Russland reicht dafür ein Remis. Für Saudi-Arabien und Ägypten ist das Turnier danach beendet.