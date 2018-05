US-Kinderfrau wegen Doppelmord verurteilt

NEW YORK – Wegen Mordes an zwei ihr anvertrauten Kindern muss eine New Yorker Ex-Kinderfrau für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis. „Leo und Lulu werden niemals das Leben leben, das noch vor ihnen lag, und nun wird ihre skrupellose Mörderin den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen“, sagte Manhattans leitender Staatsanwalt Cyrus Vance am Montag bei der Verkündung des Strafmaßes.

Die 56-Jährige hatte im Oktober 2012 die sechsjährige Lucia und deren zweijährigen Bruder Leo im Badezimmer der elterlichen Wohnung in Manhattan mit einem Küchenmesser erstochen. Lucias Leiche wies etwa 30 Stiche auf und Hinweise, dass sie versucht hatte, sich gegen die Attacke ihrer Kinderfrau zu wehren. Die Staatsanwaltschaft warf der Frau vor, die Morde geplant zu haben, sie sei von finanziellen Problemen und Abneigung gegenüber ihren wohlhabenden Arbeitgebern angetrieben worden. Bei der Verkündung des Strafmaßes zeigte sie erstmals Reue: „Es tut mir sehr Leid, aber ich hoffe, dass niemand das durchmachen muss, was ich durchmachen musste.“ Sie bitte Gott und die Eltern der Kinder um Vergebung.