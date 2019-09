US-Open-Titelverteidigerin Osaka gegen Bencic out

Titelverteidigerin Naomi Osaka ist bei den US Open etwas überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Die Tennis-Weltranglistenerste aus Japan, die sich im vergangenen Jahr in einem denkwürdigen Endspiel gegen Serena Williams aus den USA durchgesetzt hatte, musste sich am Montag in New York der Schweizerin Belinda Bencic nach 87 Minuten mit 5:7,4:6 geschlagen geben.

Bencic trifft nun im Viertelfinale auf die Kroatin Donna Vekic. Die an Nummer 23 gereihte Spielerin besiegte die Deutsche Julia Görges mit 6:7(5),7:5,6:3.