US-Präsident Biden bezeichnet Schüsse in Buffalo als Terrorismus

US-Präsident Joe Biden hat die tödlichen Schüsse von Buffalo als „Terrorismus“ verurteilt. „Was hier passiert ist, ist schlicht und einfach Terrorismus“, sagte der US-Präsident am Dienstag in Buffalo.

Es handle sich um ein „mörderisches, rassistisches“ Verbrechen. Die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen (White Supremacy) habe keinen Platz in Amerika. Er rief alle Menschen im Land dazu auf, diese „Lüge“ zurückzuweisen.

„Und ich verurteile diejenigen, die diese Lüge für Macht, politischen Gewinn und oder Profit verbreiten“, so Biden weiter. „Hass wird sich nicht durchsetzen“, sagte Biden weiter. Biden und seine Ehefrau Jill hatten zuvor Blumen am Tatort niedergelegt und Familien der Opfer getroffen.

Am Samstag hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr vor und in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert – elf der 13 Opfer waren schwarz, und Buffalo hat eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung.

Bei einem Verbrechen mit drei Verletzten in einem Friseursalon im koreanischen Viertel der Stadt Dallas schließt die US-Polizei ein rassistisches Motiv nicht aus. Man untersuche den Vorfall als Hassverbrechen, teilte das FBI in Dallas am Dienstag mit.

Die Tat hatte sich bereits in der vergangenen Woche ereignet. Medienberichten zufolge eröffnete eine komplett in schwarz gekleidete Person das Feuer und verletzte drei Frauen. Der Schütze flüchtete anschließend.

Mittlerweile hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dieser werde derzeit befragt, hieß es. Die Ermittler untersuchen auch noch zwei weitere Vorfälle in Dallas, bei denen ein Unbekannter Schüsse abgefeuert hat. Das FBI definiert Hassverbrechen vor allem als solche, bei denen die Täterin oder der Täter Opfer auf Grundlage von Hautfarbe, Herkunft oder Religion angreift.