US-Promis gegen das Coronavirus

Der Bundesstaat New York ist bislang vom Coronavirus von allen US-Bundesstaaten am stärksten betroffen.

NY-Governor Andrew Cuomo setzt bei der Bekämpfung auf umfassende Information der Bevölkerung, um auf die Gefahren von Corona aufmerksam zu machen. Zahlreiche prominente Unterstützer helfen dabei gerne mit.

In kurzen Videobotschaften fordern Hollywood-Größen, wie Danny De Vito oder Robert De Niro die Leute auf, daheim zu bleiben.

Robert De Niro is watching you. Stay home. Save lives. #NewYorkStateStrongerTogether pic.twitter.com/WgAsBuIrKk

Danny DeVito wants you to stay home and save lives.#NewYorkStateStrongerTogether @DannyDeVito pic.twitter.com/7V8yXbqHwB

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 22, 2020