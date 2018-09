Der US-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Der 82-Jährige sei am Donnerstag in einem Krankenhaus in Florida gestorben, sagte sein Manager Erik Kritzer dem Branchenblatt „Hollywood Reporter“. Zu seinen erfolgreichsten Filmen gehörten „Beim Sterben ist jeder der Erste“, „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ und „Auf dem Highway ist die Hölle los“.