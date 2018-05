US-Zölle auf Autos würden 3000 Jobs gefährden

Sollten die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf importierte Autos tatsächlich kommen, würde das auch in Österreich Jobs gefährden. Auch wenn hierzulande de facto keine Autos produziert werden (außer Auftragsarbeiten bei Magna), wären in der Autozulieferer-Branche rund 3000 Stellen betroffen, ergaben Berechnungen von Wifo-Experte Gerhard Streicher. Ob im Fall des Falles wirklich Arbeitsplätze verloren gehen, hängt davon ab, ob die Autofirmen andere Absatzmärkte finden können, erklärt der Ökonom.

Große können reagieren

Sollten die Zölle in Höhe von geplanten 25 Prozent die Autos verteuern könnten große Firmen auch durch Preisreduktionen Marktanteile halten, so Streicher. Nur wenn es keine Gegenmaßnahmen geben sollte, würden die 3000 Jobs in Österreich verloren gehen. Abgesehen davon ist in Österreich mit einem Preisauftrieb um 0,05 Prozent und einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um rund einen Zehntelprozentpunkt zu rechnen.

Deutschland unter Druck

In ganz anderem Ausmaß wäre die Autobauer-Nation Deutschland betroffen. Das neue Zollregime würde dort 69.000 Arbeitsplätze treffen. Das Preisniveau würde um fast 0,1 Prozent steigen, das Bruttoinlandsprodukt um 0,17 Prozent sinken. In den 28 EU-Ländern zusammen sieht Streicher 198.000 Jobs wackeln, die Inflation um 0,08 Prozent steigen und das BIP um 0,09 Prozent fallen.

In den Berechnungen des Wifo sind die stärksten Auswirkungen in den USA zu spüren. Die Preise dort würden um 0,84 Prozent steigen und die Wirtschaftsleistung um fast ein Prozent (0,91 Prozent) sinken. In Folge würde die Inflation weltweit anziehen, denn praktisch überall sind auch US-Produkte enthalten.

EU will schnelle Lösung

Indes drängt der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf eine rasche Einigung im Stahl-Zollstreit bevor die amerikanische Gnadenfrist am Freitag abläuft. Der CDU-Politiker kündigte an, am Rande der morgen beginnenden OECD-Konferenz in Paris noch einmal intensive Gespräche mit US-Handelsminister Wilbur Ross führen zu wollen. Höhere Zölle sollen „wenn es irgendwie geht“vermieden werden.

Im Streit mit den USA in der Iran-Frage hat die Europäische Union ihr Gesetz zur Abwehr von US-Sanktionen für die gegenwärtige Situation angepasst.