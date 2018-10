US-Zölle: Ausnahmen für die voestalpine

Teilerfolg für die Voest in Amerika in der Frage um mögliche Zollhemmnisse – zahlreiche Ausnahmegenehmigungen konnten mittlerweile erreicht werden. Auf 4300 in den USA gestellte Anträgen kamen bisher 2640 Rückmeldungen – rund 2360 wurden positiv beschienen. Damit reduziert sich das mit den Zöllen verbundene wirtschaftliche Risiko doch deutlich. Von den US-Strafzöllen direkt betroffen seien etwa drei Prozent des Konzernumsatzes, erklärte der Linzer Weltkonzern. „Angesichts dieses Zwischenstandes sind wir optimistisch, auch für die noch offenen Anträge überwiegend positive Rückmeldungen zu erhalten“, ist voestalpine-Chef Wolfgang Eder für weitere Zugeständnisse zuversichtlich. Auch die Einigung auf das neue Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada bewertete Eder als positiv. Die USA erheben seit Juni auf Stahlimporte aus der EU Strafzölle von 25 Prozent. Für die Voest lagen die Belastungen bei bisher im überschaubaren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Lenzing stoppte Projekt

Die Zolldiksussion und der Handelsstreit zwischen den USA und China hatten zuletzt den oö. Faserhersteller Lenzing dazu veranlasst seine Tätigkeiten in den Vereinigten Staaten zurückzufahren. So wurde der Ausbau der Lyocellfaser-Kapazitäten in Mobile im Bundesstaat Alabama vorerst auf Eis gelegen. Auslöser für die Entscheidung seien „die steigende Wahrscheinlichkeit höherer Handelszölle, gepaart mit einer möglichen Überschreitung der Baukosten aufgrund des boomenden US-Arbeitsmarktes“, begründete Lenzing den Schritt.