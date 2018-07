USA bereit zu Autozollverzicht, falls auch Europa verzichtet

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat den deutschen Autobauern eine Lösung im Streit um drohende Strafzölle unterbreitet. Nach einem Bericht des „Handelsblatt“ sind die USA zu einem Komplett-Verzicht auf Autozölle bereit, wenn auch Europa ganz darauf verzichte. Diesen Vorschlag soll Grenell der „Top-Riege der deutschen Automanager“ bei einem Treffen in Berlin unterbreitet haben.

Grenell habe den Firmenchefs mitgeteilt, er sei beauftragt, eine Lösung mit Deutschland und der EU zu suchen, schreibt das „Handelsblatt. An dem Treffen nahmen der Zeitung zufolge unter anderem Daimler-Chef Dieter Zetsche, BMW-Chef Harald Krüger und VW-Chef Herbert Diess sowie auch namentlich nicht genannte Chefs großer Autozulieferer teil. In dem Gespräch soll Grenell von einem „Momentum“ gesprochen haben, das es zu nutzen gelte.

Die Manager ihrerseits wollten dem Vertrauten Trumps erneut darlegen, dass ein eskalierender Handelsstreit niemandem nutzen würde. Nach den bereits geltenden Zöllen auf Stahl und Aluminium hat Trump der EU mit Einfuhrzöllen auf Autos und Autoteile von 20 Prozent gedroht. Das würde deutsche Hersteller hart treffen. Sie führten im vergangenen Jahr Autos im Wert von 20 Milliarden Dollar in die USA aus.

Bereits am 6. Juni gab es ein Gespräch zwischen Grenell und führenden Automanagern am Rande einer Vorstandssitzung des Verbands der Automobilwirtschaft, berichtete das „Handelsblatt“. Dieses Mal sei die Runde mit dem Botschafter deutlich kleiner. Nur eine „Handvoll“ Manager spreche am Mittwoch den Branchenkreisen zufolge mit Grenell.