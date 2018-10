USA drohen Saudi-Arabien im Fall Khashoggi „sehr harte Schritte“ an

In den USA geht man mittlerweile davon aus, dass der nach einem Besuch des saudischen Konsulats in Istanbul verschollene Regimekritiker Jamal Khashoggi tot ist. Präsident Donald Trump will sich aber noch nicht auf eine Verwicklung des saudischen Regimes in den Todesfall festlegen. Allerdings will er den Scheichs nur mehr wenige Tage Zeit geben, um den Fall aufzuklären. „Sollte sich dann herausstellen, dass das offizielle Saudi-Arabien hinter der Tat steckt, müssen die Konsequenzen sehr hart sein!“, sagte Trump gestern.

Unterdessen ist die türkische Polizei weiter auf der Suche nach sterblichen Überresten des Regimekritikers. Nach Auswertung der Fahrtwege jener Autos, die am 2. Oktober das saudische Konsulat verlassen haben, wurden gestern ein Waldstück nahe Istanbul und ein Objekt 90 Kilometer südlich der Stadt durchsucht. Die türkische Regierung bestreitet nach wie vor, Medien mit Details zu dem Fall zu versorgen, obwohl man jede Menge Beweise für eine Ermordung des saudischen Regimekritikers vorlegen könnte. „Aber die wird die Türkei mit der gesamten Weltöffentlichkeit erst dann teilen, wenn sich alles vollständig geklärt hat“, sagte gestern der türkische Außenminister Cavusoglu.

bezahlte Anzeige

„Noch drei, vier Tage“

Auch Österreichs Außenministerin Karin Kneissl forderte das saudische Regime gestern auf, den Fall „in den nächsten drei, vier Tagen“ aufzuklären. Grundsätzlich ist Kneissl überzeugt, dass der Fall „nur der Gipfel des Horrors“ sei, den das saudische Regime verbreite.