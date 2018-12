USA: Eine Budgetsperre bis nach Weihnachten und ein weiterer Abgang

Die abrupte Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Truppenabzug aus Syrien hat einen weiteren Spitzenvertreter seiner Regierung zum Rücktritt bewogen. Der US-Sondergesandte für den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“, Brett McGurk, gibt seinen Posten mit Jahresende vorzeitig auf, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Er sehe sich nicht in der Lage, „diesen neuen Kurs auszuführen und gleichzeitig meine Integrität zu wahren“, schrieb McGurk in einem Mail an seine Kollegen im State Department. Trump verkündete am Sonntag auf Twitter, der bisherige stv. Verteidigungsminister Patrick Shanahan werde am 1. Jänner die Führung des Ressorts übernehmen.

Währenddessen stehen in Sachen Budget die Ämter teilweise still – und das voraussichtlich bis nach Weihnachten. In der Nacht auf Samstag trat eine Haushaltssperre für Teile der Regierung in Kraft, weil bis zu diesem Zeitpunkt kein neues Budgetgesetz für mehrere Bundesministerien beschlossen worden war. Trump hatte sich geweigert, ein Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, wenn darin nicht auch Geld für die von ihm seit langem geforderte Grenzmauer zu Mexiko bereitgestellt würde. Er verlangte dafür fünf Milliarden Dollar (4,38 Mrd. Euro). Im US-Kongress gab es hierfür jedoch keine Mehrheit. Wegen des fehlenden Budgetgesetzes ging daraufhin Teilen der Regierung das Geld aus. Betroffen sind diesmal nach offiziellen Angaben 25 Prozent des Regierungsapparats.