USA: Millionen Muslime in China in “Konzentrationslagern”

Die USA beschuldigt China, mehr als eine Million Muslime in “Konzentrationslagern” festzuhalten. “Die Kommunistische Partei nutzt die Sicherheitskräfte für die Masseninhaftierung von chinesischen Muslimen in Konzentrationslagern”, so der Leiter der Asienpolitik im US-Verteidigungsministerium, Randall Schriver, am Freitag in Washington. Die Zahl könne sogar “näher an drei Millionen” heranreichen.

Schriver verteidigte den Begriff “Konzentrationslager”, der für die Arbeits- und Vernichtungslager während der Zeit des deutschen Nationalsozialismus steht, als “angemessene Beschreibung”. Außenminister Mike Pompeo hatte am Donnerstag noch von Umerziehungslagern gesprochen, die an die 1930-er Jahre erinnerten. Die chinesische Botschaft in Washington war zunächst nicht zu einem Kommentar zu den Vorwürfen bereit.

Peking bezeichnet die Einrichtungen offiziell als Berufsbildungszentren, die darauf abzielten, die Bedrohung durch den islamischen Extremismus einzudämmen. Betroffen von dem Vorgehen sind die Uiguren, ein muslimisches Turkvolk, das insbesondere in der Provinz Xinjiang lebt. Dort sind bei Unruhen in den vergangenen Jahren Hunderte Menschen ums Leben gekommen.