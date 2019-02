USA sehen in Venezuela nun „Zeit zum Handeln“

Maduro ließ Hilfslieferungen an den Grenzen mit Gewalt stoppen – Tote und viele Verletzte

Eskaliert ist der Streit um Hilfslieferungen an den venezolanischen Grenzen: Der umstrittene Präsident Nicolas Maduro hat mit dem Einsatz des Militärs verhindert, dass die dringend benötigten Lebensmittel und Medikamente ins Land gelangen konnten. Bei Protesten gegen dieses Vorgehen an den Grenzen zu Kolumbien und zu Brasilien kam es zu schweren Zwischenfällen mit mindestens drei Toten und rund 300 Verletzten.

Dies ruft nun die USA auf den Plan, die den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido unterstützen: US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, es sei nun die „Zeit zum Handeln“ gekommen und kündigte „Maßnahmen“ zur Unterstützung der Demokratie in Venezuela an. Heute soll es ein Treffen Guaidos mit US-Vizepräsident Mike Pence geben.

Auf einer der Grenzbrücken zu Kolumbien wurden am Wochenende vier Lastwagen von venezolanischen Sicherheitskräften mit Tränengas und Gummigeschoßen zum Stehen gebracht. Zwei der Lastwagen gerieten in Brand. Ein Schiff mit Hilfsgütern wurde in der Karibik von der venezolanischen Küstenwache unter Androhung von Waffeneinsatz abgewiesen. Auch die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien wurden inzwischen offiziell abgebrochen.

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini rief Maduro dazu auf, Hilfslieferungen ins Land zu lassen. Zudem forderte sie freie Wahlen.