USA wollen Atomdeal mit Iran „nachbessern“

Die USA wollen das Atom-Abkommen mit Teheran in Abstimmung mit den europäischen Vertragspartnern nachbessern. Es gebe unter den drei europäischen Vertragspartnern des Deals, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die Sichtweise, dass bestimmte Verhaltensweisen des Irans angesprochen werden müssten, sagte US-Außenminister Rex Tillerson. Möglicherweise könnten Zusatzabkommen Abhilfe schaffen.

Tillerson sagte, dass vor allem das Raketenprogramm des Landes ein Thema sei. Defekte des Deals könnten möglicherweise mithilfe eines Zusatzabkommens behoben werden. Arbeitsgruppen sollten sich bereits kommende Woche mit dem Thema befassen.

Tillerson traf sich am Montag in London mit seinem britischen Amtskollegen Boris Johnson. Der britische Regierungssitz Downing Street teilte mit, Premierministerin Theresa May und Tillerson seien bei einem Zusammentreffen einig gewesen, dass die internationale Gemeinschaft zusammenkommen müsse, um Irans „destabilisierenden regionalen Aktivitäten“ entgegenzutreten. Die Premierministerin habe aber das Bekenntnis Großbritanniens zum Atom-Deal mit Teheran bekräftigt.