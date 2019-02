Van der Bellen auf Staatsbesuch in Israel

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Sonntag zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach Israel. Am Programm stehen Treffen mit Israels Staatspräsident Reuven Rivlin, Premierminister Benjamin Netanyahu und Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas. Themen der Visite sind Österreichs Mitverantwortung an der Shoah, Israels Sicherheit, der Friedensprozess im Nahen Osten und Wirtschaftsfragen.

Van der Bellen möchte mit der Reise die besondere Verbundenheit Österreichs mit Israel betonen. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem wird der Bundespräsident einen Kranz niederlegen. Der Besuch fällt in innenpolitische bewegte Zeiten: In Israel wird Anfang April ein neues Parlament gewählt. Israels Boykott des FPÖ-Regierungsteams dürfte deshalb kein Thema bei den Treffen Van der Bellens mi Rivlin und Netanyahu sein. FPÖ-Minister nehmen am Staatsbesuch auch gar nicht erst teil. Van der Bellen wird von den ÖVP-Ministerin Margarete Schramböck und Heinz Faßmann begleitet.