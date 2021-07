Van Morrison: Latest Record Project: Volume 1

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Mit seinem neuen Album „Latest Record Prijet: Volume 1“ liefert der 75-jährige nordirische Sänger Van Morrison zwar einige schöne Balladen, feine Swing-Schleicher und solide Grooves ab — doch vor allem motzt er auch weiterhin gern herum.

Schwer zu sagen, ob sich sein laut Label-Zählung 42. Album auf Dauer unvorbelastet hören lässt, zumal es einige Songtitel mit Verschwörungstheorie-Alarm enthält: „Big Lie“, „Stop Bitching, Do Something“, „Deadbeat Saturday Night“ oder „They Own The Media“.

Zunächst aber Respekt: „Latest Record Project: Volume 1“ ist selbst für einen überaus fleißigen Künstler wie Morrison ein beeindruckender Kraftakt. 28 (!) meist eigene neue Stücke des Grammy-Gewinners sind zu hören, die mit ihrer perfekt arrangierten Mixtur aus Folk, Rock, Blues, Soul, Sixties-Beat und Jazz wie ein Querschnitt dieser über 50-jährigen Karriere klingen.

Seinen Groll trägt der im Corona-Lockdown gefangene Van Morrison in manchen Texten dafür wenig subtil vor sich her. Nach einigen altersmilden Platten entlädt sich auf der neuen Platte u. a. in drei Anti-Lockdown-Liedern und einer ähnlich provokativen Kooperation mit Eric Clapton („Stand And Deliver“) viel Unmut samt Ablehnung der Coronamaßnahmen in Form von irritierenden textlichen Ausbrüchen.