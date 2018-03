Vanek mit 11. NHL-Hattrick bei klarem Columbus-Sieg

Thomas Vanek läuft in der entscheidenden Qualifikationsphase für das NHL-Play-off zur Bestform auf. Dem österreichischen Eishockey-Star in Diensten der Columbus Blue Jackets gelang am Dienstag beim 7:3-Erfolg bei den Edmonton Oilers der elfte Karriere-„Hattrick“ in der Profiliga. Seine Saisonausbeute von 24 Treffern ist die beste seit 2013/14.

Mit seinem ersten Tor verkürzte Vanek auf 1:3 (13.), mit dem zweiten glich er zum 3:3 aus (17.) und mit dem dritten stellte der 34-Jährige auf 6:3 (46.). Zudem verzeichnete Vanek den Assist zum 4:3. Er hat in den jüngsten 10 Matches 13 Scorerpunkte (7 Tore, 6 Assists) erreicht.

Die Blue Jackets rangieren als Dritte der Metropolitan Division auf einem Play-off-Platz. Sie liegen einen Punkt hinter den zweitplatzierten Pittsburgh Penguins (2:5 in Detroit), aber auch nur einen vor Philadelphia. Die Flyers (2:3 n.V. in Dallas ohne den rekonvaleszenten Michael Raffl) nehmen den ersten Wildcard-Platz in der Eastern Conference ein.

Der 0:3-Rückstand hätte seinem Team keine großen Sorgen bereitet, sagte Vanek. „Das waren einige dumme Fehler, aber wir haben uns gut gefühlt und viel Charakter gezeigt. Das waren wieder zwei wichtige Punkte“, erklärte der gebürtige Badener.

Trainer John Tortorella lobte die Scorer-Qualitäten Vaneks. „Er hat geschossen und ich hoffe, er versteht, dass man Tore erzielt, wenn man schießt, anstelle von all den Passes.“

Michael Grabner kam mit den New Jersey Devils zu einem 4:3-Erfolg gegen Carolina und bereitete den Siegestreffer durch Stefan Noesen (59.) vor. Die Devils liegen im Osten auf dem zweiten Wildcard-Platz.

Dienstag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): Edmonton Oilers – Columbus Blue Jackets (mit Vanek/3 Tore) 3:7, New Jersey Devils (mit Grabner/1 Assist) – Carolina Hurricanes 4:3, Dallas Stars – Philadelphia Flyers (ohne Raffl/rekonvaleszent) 3:2 n.V., St. Louis Blues – San Jose Sharks 3:2 n.V., Nashville Predators – Minnesota Wild 2:1 n.P., Vancouver Canucks – Anaheim Ducks 4:1, Ottawa Senators – New York Islanders 3:4, Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins 5:2, Winnipeg Jets – Boston Bruins 5:4 n.P.